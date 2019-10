Dow heeft last van lage prijzen

Gepubliceerd op | Views: 65

MIDLAND (AFN/BLOOMBERG) - Dow heeft in zijn derde kwartaal de omzet en winst zien dalen. De in april door moederbedrijf DowDuPont op eigen benen gezette Materials Science-divisie had onder meer last van lagere prijzen en een afnemende vraag naar een deel van de producten. Naar verpakkingsmaterialen, polyurethaan en siliconen was wel meer vraag. De markt voor veevoeder liep juist terug.

De omzet daalde ten opzichte van een jaar eerder met 15 procent tot 10,8 miljard dollar. Ook de operationele winst (ebitda) daalde. Die ging naar 1,9 miljard dollar, van 2,3 miljard dollar in dezelfde periode van 2018.

De moeilijke marktomstandigheden noopten Dow tot het terugdringen van de kosten, stelt topman Jim Fitterling. Mede daardoor gingen de winst en de omzet ten opzichte van het vorige kwartaal wel omhoog. Dow deed ook zijn best om de prijzen te verhogen en slaagde daar tegen het einde van het derde kwartaal in, aldus Fitterling.