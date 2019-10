Draghi tornt bij afscheid niet aan rente ECB

Je moet ook eens omgekeerd durven denken, wat als de rente wordt verhoogd: dan komt het vertrouwen sneller terug en zullen consumenten eerder geld uitgeven i.p.v sparen en dat geeft de inflatie weer een kans, en is beter voor banken en pensioenen en het belangrijkste het dwingt de landen met hoge schulden eerder en steviger te gaan hervormen want de ECB maatregelen hebben hun werking verloren en ook zij roepen dat het nu aan de overheden is om te investeren en te hervormen. Maar niemand die deze stap durft te zetten. Voor tegendraads denken moet je wel je nek durven uitsteken en niet in je comfortabele positie blijven zitten.