Draghi tornt bij afscheid niet aan rente ECB

Gepubliceerd op | Views: 1.339 | Onderwerpen: Mario Draghi, rente

FRANKFURT (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht zijn rentetarieven ongemoeid gelaten. Mario Draghi maakt bij zijn laatste rentebesluit als centralebankpresident een pas op de plaats, nadat hij in september een groot pakket aan stimuleringsmaatregelen had aangekondigd.

Voor nu blijft de herfinancieringsrente op 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente blijft gehandhaafd op min 0,5 procent. Daarmee moeten banken betalen om geld bij de ECB te stallen.

Dit laatste rentetarief werd vorige maand nog verlaagd, als onderdeel van een stimuleringspakket waarbij ook een nieuw opkoopprogramma van obligaties werd aangekondigd. Die beslissing leidde tot ongekende verdeeldheid onder beleidsmakers van de ECB. Onder andere Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, sprak zich ertegen uit.

Huidige lage niveau

Voorlopig verwachten de beleidsmakers van de ECB dat de rentes nog op hun huidige lage niveau blijven, of nog verder omlaag gaan. Dit blijft zo totdat de inflatie in de eurozone in de buurt het beoogde doel van net geen 2 procent komt. In september zakte de inflatie in de eurolanden nog tot 0,8 procent.

Draghi gaat na het rentebesluit officieel de boeken in als centralebankpreses die nooit de rente verhoogde. Hij belandde kort na zijn aantreden midden in de Europese schuldencrisis en luidde een periode van stimulering door renteverlagingen en omvangrijke opkoopprogramma's in.

Volgende maand treedt de voormalige IMF-directeur Christine Lagarde aan als Draghi's opvolger. In de laatste toelichting die de 72-jarige Italiaan op het recente rentebesluit geeft, zal veel aandacht uitgaan naar zijn vooruitzichten voor het toekomstige beleid van de ECB. Naar verwachting blijft het ruime monetaire beleid nog een tijd gehandhaafd, want de economische vooruitzichten voor de eurozone zijn somber.