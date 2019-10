Overname drukt verwachtingen 3M

Gepubliceerd op | Views: 437

ST PAUL (AFN/BLOOMBERG) - De onlangs afgeronde overname van zorgtechnologiebedrijf Acelity zet de winstverwachting van industrieel concern 3M onder druk. Ook de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en andere macro-economische omstandigheden zitten het bedrijf dwars. Daarentegen maakte het bedrijf voortgang met kostenbesparingen.

De Amerikanen verwachten nu een maximale winst van 8,30 dollar per aandeel waar dat eerder nog 8,75 dollar per aandeel was. De omzetverwachting werd aangescherpt tot tussen de 1 en 1,5 procent. Eerder hield 3M een bandbreedte van 1 tot 2 procent aan.

In het derde kwartaal daalde de omzet met 2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Die kwam daarmee uit op 8 miljard dollar. De divisies Gezondheidszorg en Consumenten wisten de verkopen op te voeren, maar dalingen bij de takken Transport en Elektronica en Veiligheid en Industrieel zaten het bedrijf dwars.

Onder de streep hield 3M 1,6 miljard dollar over. Dat was 40 miljoen dollar meer dan een jaar eerder.