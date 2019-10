Delivery Hero ontkent koersmanipulatie

Gepubliceerd op | Views: 308

BERLIN (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdbezorger Delivery Hero ontkent de koers van Takeaway.com bewust omlaag te hebben gebracht. Het Duitse bedrijf zegt op eigen initiatief aandelen van de beoogde fusiepartner van Just Eat te hebben verkocht. Ook zegt Delivery Hero niet op de hoogte te zijn geweest van de plannen van zijn grootaandeelhouder Prosus om een bod op branchegenoot Just Eat uit te brengen tot het moment dat dat naar buiten werd gebracht.

Prosus ontketende met zijn bod op Just Eat een biedingsstrijd. De Engelse maaltijdbezorger was namelijk akkoord met een fusie met Takeaway. Die was vormgegeven als een overname door Takeaway die volledig in aandelen zou worden betaald. Door de aandelenverkopen van Delivery Hero in de afgelopen maanden zakte die overnamesom en kon Prosus met een relatief laag bod in het gat springen.

Na het bod van Prosus werd door investeerder Cat Rock, dat belangen in zowel Just Eat als Takeaway bezit, gewezen op de link tussen Prosus en Delivery Hero. Delivery Hero zou volgens de investeerder door mogelijk op aanwijzing van Prosus meerdere keren een belang in Takeaway te verkopen de koers hebben gemanipuleerd.

Volgens Delivery Hero is daar dus geen sprake van. "Dit was conform onze eerder aangekondigde strategie om het belang af te stoten."