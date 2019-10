'Bod van Prosus op Just Eat moet fors hoger'

Gepubliceerd op | Views: 494

AMSTERDAM (AFN) - Een bod van Prosus op Just Eat van 8,55 pond per aandeel zoals investeerder Aberdeen Standard voorstelt, zou een goede afspiegeling van de waarde van het bedrijf zijn. Dat zeggen analisten van Liberum die denken dat een dergelijk bod ook meer kans heeft om door aandeelhouders geaccepteerd te worden.

Techinvesteerder Prosus ontketende dinsdag een overnamestrijd door met een vijandig bod op Just Eat te komen van 7,10 pond per aandeel. Dat is volgens Prosus 20 procent hoger dan de prijs die het Nederlandse Takeaway.com wilde betalen voor Just Eat. Dat bod was echter volledig in aandelen en de koers van Takeaway zakte in de afgelopen maanden.

Prosus wil steun van 90 procent van de aandeelhouders. Aberdeen Standard heeft samen met Cat Rock, een andere aandeelhouder van Just Eat die niets ziet in het bod van Prosus, bijna 8 procent van de aandelen. Ook SM Trust, dat 13,4 procent van de aandelen Just Eat heeft, steunt het bod van Prosus niet. Liberum verwacht dan ook dat Prosus zijn bod zal moeten verhogen. Mogelijk mengen ook andere partijen zich nog in de overnamestrijd.

Het aandeel Prosus stond donderdag rond 11.00 uur 0,8 procent hoger op 63,18 euro.