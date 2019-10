'Resultaten Core Labs zoals verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 269

AMSTERDAM (AFN) - De prestaties van Core Laboratories (Core Labs) over het derde kwartaal waren in lijn met de verwachtingen van ING. Dat stelden de marktvorsers van de bank in een reactie. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie zette voor 173,2 miljoen dollar aan opbrengsten in de boeken. De operationele winst kwam uit op 31,2 miljoen dollar.

De prognose voor het vierde kwartaal kwam ook overeen met de marktverwachtingen, aldus de kenners. "Wij geloven dat het bedrijf zich in een transitiefase bevindt. Het heeft bij zijn landactiviteiten last van de dalende marktomstandigheden in de Verenigde Staten. Maar de internationale offshore-activiteiten trekken aan", merkt ING daarbij.

De bank voorziet dat als de gang van zaken in de Verenigde Staten zal stabiliseren, de winstgevendheid van Core Labs beter wordt. Maar daarvoor moet mogelijk worden gewacht tot de tweede helft van volgend jaar, denken ze.

ING hanteert een hold-advies op het aandeel, waarin donderdag omstreeks 10.05 uur nog niet gehandeld was op Beursplein 5. Het aandeel Core Labs is 41 euro waard.