'RELX gewoon weer op koers'

AMSTERDAM (AFN) - RELX ligt weer op koers. De data- en analyseleverancier heeft het voorbije kwartaal met succes het groeicijfer teruggebracht naar de gebruikelijke 4 procent, waar eerder dit jaar 3 procent groei werd gerealiseerd. Dat concluderen kenners van KBC Securities.

RELX gaat al sinds jaar en dag uit van een autonome omzetgroei van 4 procent. Bij de halfjaarupdate verraste RELX met een percentage van 3 procent. KBC benadrukt dat het voor het eerst sinds 2015 was dat RELX afweek van het gebruikelijke groeipad. Na negen maanden is dit weer hersteld. Daarmee zal RELX volgens KBC de handen van beleggers op elkaar krijgen.

Ook analisten van Morgan Stanley stipten de groeiversnelling aan. In het derde kwartaal zou RELX circa 6 procent groei hebben gerealiseerd. Verder doen opmerkingen over de betere prestaties in het slotkwartaal van 2019 de beurswaarde van de onderneming mogelijk goed.

KBC blijft bij zijn hold-advies op RELX met een koersdoel van 19,50 euro. Morgan Stanley hanteert een advies equalweight. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.45 uur 2,6 hoger op 21,04 euro. RELX was daarmee de sterkste stijger in de AEX.