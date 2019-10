'Goede resultaten voor Arcadis'

Gepubliceerd op | Views: 365

AMSTERDAM (AFN) - Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis heeft in het derde kwartaal boven verwachting gepresteerd, menen analisten van KBC Securities. Ze hielden vast aan hun accumulate-advies, maar verhoogden wel het koersdoel met 2 euro naar 20 euro. Niet alleen de goede resultaten speelden daarbij een rol, maar ook het verwachte afstoten van Arcadis' aandeel in de biogassamenwerking Alen in Brazilië.

De KBC-marktvorsers waren tevreden met de winstmarge en de omzetgroei die Arcadis in de boeken zette. Toch zagen ze ook minpuntjes in het kwartaalbericht. Zo daalde de waarde van het orderboek en werd de verhouding tussen werkkapitaal en vrije kasstroom aangetast door problemen met de implementatie van een cloudsysteem van Oracle. Dat laatste is uiteraard van tijdelijke aard en dus wegen de positieve punten voor de kenners zwaarder dan de negatieve.

Het aandeel Arcadis stond donderdag na ruim een kwartier handelen 2,3 procent hoger op 17,74 euro.