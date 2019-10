Norwegian sluit gunstige leasedeal

Gepubliceerd op | Views: 414

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - Norwegian Air heeft een deal gesloten voor de lease van 27 nieuwe vliegtuigen. De samenwerking met China Construction Bank Leasing is voordeliger dan het bedrag dat de budgetvlieger had gereserveerd, waardoor 1,5 miljard dollar wordt bespaard.

De deal waaraan maandenlang werd gewerkt moet beleggers wat vertrouwen geven in een jaar waarin Norwegian al 64 procent van zijn beurswaarde in rook zag opgaan. Het bedrijf stak zichzelf flink in de schulden om groei te financieren en pioniert met goedkope vluchten vanuit Europa naar de Verenigde Staten.

Norwegian is een van de grootste afnemers in Europa van het probleemtoestel 737 MAX van Boeing. Doordat die vliegtuigen nog altijd niet inzetbaar zijn geeft Norwegian fiks meer geld uit. De onderneming kwam ook met kwartaalcijfers. De brutowinst pakte hoger uit dan verwacht. Het aandeel Norwegian Air schoot op de beurs in Oslo 22 procent omhoog.