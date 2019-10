Cola-bottelaar CCEP begint stroef aan kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 71 | Onderwerpen: levensmiddelen

LONDEN (AFN) - Frisdrankbottelaar Coca-Cola European Partners (CCEP) is stroef begonnen aan het vierde kwartaal. De onder meer in Amsterdam genoteerde grootste bottelaar van Coca-Cola gaf in een handelsbericht aan vroege tekenen te zien van afzwakkende marktomstandigheden, en waarschuwde dat de winst daardoor mogelijk lager uitpakt.

De omzet was stabiel op 3,3 miljard euro. De volumes liepen iets terug, maar dat werd gecompenseerd met hogere verkopen van duurdere producten. CCEP verwacht nog altijd een omzet en vrije kasstroom aan de bovenkant van zijn afgegeven bandbreedte. De winstgroei komt uit in het lagere deel van het spectrum.

CCEP maakte verder bekend in te zetten op nieuwe technologieën voor zelfrijdende voertuigen en bezorging. Het bedrijf investeerde daarvoor in de start-ups TeleRetail en Kol. CCEP meldde verder een stijging van het dividend. Het lopende aandeleninkoopprogramma is bijna voltooid.