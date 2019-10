Aedifica wil ook Amsterdamse notering

Gepubliceerd op | Views: 143

BRUSSEL (AFN) - Aedifica, een Belgische investeerder in vastgoed voor de zorg, wil een notering aan de aandelenbeurs van Amsterdam. Die komt bovenop de notering die het bedrijf sinds 2006 heeft aan de beurs in Brussel.

Die tweede notering is naar verwachting in de loop van de komende weken rond. Aedifica heeft een internationale portefeuille van ruim 260 bezittingen, verspreid over België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De notering op Beursplein 5, waarvoor investeerder geen nieuwe aandelen uitgeeft, moet het bedrijf helpen een diversere groep aandeelhouders aan te boren.