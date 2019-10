Topman Nordea haalt bezem door bedrijf

Gepubliceerd op | Views: 186

HELSINKI (AFN/BLOOMBERG) - Nordea Bank heeft 1,5 miljard euro afgeschreven in het derde kwartaal. De vorige maand aangetreden topman Frank Vang-Jensen wil de bank volledig doorlichten. Hij zette bovendien het mes in het dividend en waarschuwde het personeel dat er ontslagen kunnen volgen.

De in Helsinki gevestigde bank bracht de waardering van bepaalde IT-projecten terug met 735 miljoen euro. Daarnaast nam Nordea voorzieningen voor een reorganisatie en voor verliezen op leningen. Bovendien leed de bank een verlies op de verkoop van onderdeel Luminor in de Baltische staten. Nordea zette door de afschrijvingen een operationeel verlies van 421 miljoen euro in de boeken in de verslagperiode.

Bij een lopende reorganisatie bij Nordea raken 6000 mensen hun baan kwijt. Vang-Jensen liet weten dat zijn nieuwe strategische plan om het stagnerende bedrijf vlot te trekken waarschijnlijk nog meer banen kost. Het dividend gaat vanaf volgend jaar omlaag naar 60 à 70 procent van de nettowinst. Vorig jaar was dat nog 91 procent.