'Rentebesluit en kwartaalcijfers domineren beurshandel'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag naar verwachting licht hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken afwachtend te beginnen aan een drukke handelsdag met veel bedrijfsresultaten. Daarnaast kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De rentevergadering van de ECB is de laatste onder het voorzitterschap van president Mario Draghi. De Italiaan wordt met ingang van november opgevolgd door Christine Lagarde. Draghi stond acht jaar aan het roer van de centrale bank. Zijn recente besluit om weer obligaties op te kopen leidde tot openlijke kritiek van onder meer de Nederlandse centralebankbaas Klaas Knot en zijn Duitse collega Jens Weidmann.

Daarnaast is het precies negentig jaar geleden dat de grote beurskrach van 1929 plaatsvond. Tijdens deze zogenoemde Zwarte Donderdag stortte de aandelenmarkt op Wall Street snel in. De crash signaleerde het begin van de tienjarige Grote Depressie in de jaren dertig.

Kwartaalcijfers

In Europa kwamen grote bedrijven als Nokia, Daimler, Royal Bank of Scotland (RBS) en BASF met kwartaalcijfers. Ook de betalingsdienstverleners als Adyen, het Duitse Wirecard en het Franse Worldline staan in de schijnwerpers na beter dan verwachte resultaten van het Amerikaanse betalingsbedrijf PayPal.

Op het Damrak opende Besi de boeken. De toeleverancier aan de chipindustrie zag de omzet afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan het bedrijf zelf had verwacht. De beter dan verwachte prestaties geven het bedrijf vertrouwen voor de toekomst. RELX bracht eveneens de resultaten naar buiten. De informatieleverancier realiseerde een onderliggende omzetgroei van 4 procent in de eerste negen maanden van het jaar en herhaalde zijn verwachtingen.

Arcadis

Arcadis wist in het derde kwartaal de prestaties te verbeteren. De omzet en het bedrijfsresultaat van het advies- en ingenieursbureau gingen omhoog dankzij "sterke prestaties" in met name Nederland, de Verenigde Staten en Australië. Arcadis had aan het einde van het derde kwartaal voor 2 miljard euro aan opdrachten op de plank liggen.

Pharming kwam eveneens met een handelsupdate. De biotechnoloog liet daarbij weten niet langer in een juridische strijd verwikkeld te zijn met branchegenoot CSL over vermeende dataroof door een voormalig medewerker van CSL. Pharming zag de omzet en winst in de eerste negen maanden van het jaar stijgen.

Olie en gas

Core Labs gaf ook inzicht in de gang van zaken. De dienstverlener aan de olie- en gasindustrie boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Over het vierde kwartaal is het bedrijf wat somberder.

De euro was 1,1131 dollar waard, tegen 1,1118 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 55,64 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 60,99 dollar per vat.