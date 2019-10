Gepubliceerd op | Views: 262

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag gestegen tot het hoogste niveau in een jaar tijd. Beter dan verwachte kwartaalcijfers van het Amerikaanse software- en cloudbedrijf Microsoft zorgden voor koerswinsten onder de Japanse technologiebedrijven. Een daling van de Japanse yen bood daarnaast enige steun aan de belangrijke exportbedrijven. Beleggers keken verder uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,6 procent hoger op 22.750,60 punten. De Japanse hoofdindex is dit jaar al zo'n 13 procent in waarde gestegen. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron won 2,2 procent en de fabrikant van elektronische apparaten Kyocera klom 1,1 procent.

SoftBank zette de daling voort met een min van bijna 3 procent. Het aandeel zakte een dag eerder al 2,5 procent na een nieuwe miljardeninvestering van de Japanse techinvesteerder in WeWork, de aanbieder van kantoorwerkruimtes die in de problemen raakte in aanloop naar een uiteindelijk afgeblazen beursgang.

De beurs in Shanghai leverde tussentijds 0,3 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,6 procent. De Kospi in Seoul won 0,3 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix dikte 3 procent aan na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Daarnaast bleek dat de economische groei in Zuid-Korea in het derde kwartaal is vertraagd tot 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent onder aanvoering van de Australische oliebedrijven Santos en Woodside Petroleum, die respectievelijk 2,3 procent en 2,4 procent wonnen.