BASF geraakt door handelskift China en VS

Gepubliceerd op | Views: 337 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF heeft duidelijk last van het handelsconflict tussen de economische grootmachten VS en China. De onderneming kampte het voorbije kwartaal onder meer met vertragingen bij zijn Amerikaanse activiteiten. In China was nog sprake van groei, maar in mindere mate dan voorheen.

Ook voelt BASF de aanhoudende vertraging in de autosector en mindere prestaties van de Duitse industrie. Al met al viel de omzet van de onderneming in het derde kwartaal 2 procent lager uit op 15,2 miljard euro. De nettowinst zakte met van 1,2 miljoen euro vorig jaar naar 911 miljoen euro nu. Vooral de bijdragen aan de winst van de segmenten Matrials en Chemicals waren beduidend minder. Evengoed viel dit resultaat hoger uit dan in doorsnee werd verwacht.

De resultaten van de tak Agricultural Solutions van BASF gaven de handelsupdate enige glans. BASF trok eerder 8 miljard euro uit voor de overname van de 'agri-divisie' van concurrent Bayer. Bij deze tak was sprake van 26 procent omzetgroei, ook door goede prestaties in Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika.