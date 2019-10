Nokia somberder door prijsdruk

Gepubliceerd op | Views: 766

ESPOO (AFN/BLOOMBERG) - Nokia heeft het mes gezet in zijn verwachtingen voor de winst en de winstmarge voor dit jaar en volgend jaar. De Finse maker van netwerkapparatuur heeft last van prijsdruk en moet bovendien extra investeringen doen voor 5G. Om die reden schrapte Nokia ook dividendbetalingen.

Nokia heeft veel concurrentie van het Chinese Huawei en Ericsson in de strijd om marktleider te worden op 5G-gebied. Met name het Zweedse Ericsson is bereid om contracten tegen kleine marges af te sluiten om zo marktaandeel te winnen.

Van het derde kwartaal verwachtte Nokia eerder al weinig. De omzet kwam uit op 5,7 miljard euro, een stijging van 4 procent ten opzichte van dezelfde verslagperiode een jaar eerder. De operationele winst bedroeg 264 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog een verlies van 54 miljoen euro.

Ook voor het lopende kwartaal is Nokia voorzichtiger geworden. De onderneming voorziet nu dat dit een "sterk" kwartaal wordt. Eerder omschreef Nokia het slotkwartaal van 2019 nog als "bijzonder sterk" in zijn prognose.