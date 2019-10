Arcadis leunt op Nederland, VS en Australië

Gepubliceerd op | Views: 775 | Onderwerpen: Australië, Nederland, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in het derde kwartaal de prestaties verbeterd. De omzet en het bedrijfsresultaat gingen omhoog dankzij "sterke prestaties" in met name Nederland, de Verenigde Staten en Australië. In Azië en Latijns-Amerika zette het herstel voor Arcadis door.

Op de Britse markt had het bedrijf last van brexitonzekerheid. Daardoor worden bouw- en infrastructuurprojecten uitgesteld. Desondanks noemt Arcadis de prestaties daar nog wel "solide". Met zijn digitale oplossingen won Arcadis bijvoorbeeld een groot contract voor de Londense metro. Op die digitale oplossingen zet het bedrijf verder in. Ook zit er wereldwijd groei in adviesdiensten op het gebied van het milieu.

De omzet van Arcadis kwam uit op 642 miljoen euro, een stijging van 5 procent. Zonder de invloed van overnames ging de omzet met 3 procent omhoog. Het operationeel bedrijfsresultaat (ebita) bedroeg 53 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 45 miljoen euro. Arcadis had aan het einde van het derde kwartaal voor 2 miljard euro aan opdrachten op de plank liggen.