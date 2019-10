'Focus op betaalbedrijven na cijfers PayPal'

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsdienstverleners als het in Amsterdam genoteerde Adyen, het Duitse Wirecard en het Franse Worldline weten donderdag de aandacht op zich gericht. De koersen reageren volgens kenners mogelijk op de resultaten van het Amerikaanse betalingsbedrijf PayPal.

PayPal ging in de nabeurshandel op Wall Street omhoog, nadat het bij zijn cijferpresentatie de marktverwachtingen wist te verslaan. De onderneming zag de omzet en winst in het derde kwartaal groeien. Voor het eerst werden in een verslagperiode meer dan 1 miljard transacties per maand verwerkt. Wel voorziet de onderneming volgend jaar de negatieve effecten van het verlies van eBay als klant. Dat zal de omzetgroei volgens PayPal iets harder raken dan momenteel door analisten wordt voorzien.

Betalingsdienstverliener Worldline kwam overigens ook met cijfers naar buiten. De omzet van het bedrijf groeide en Worldline hield vast aan zijn jaardoelstellingen.

Het aandeel Adyen sloot woensdag op 602,00 euro.