Gepubliceerd op | Views: 1.917

DUIVEN (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) heeft in het derde kwartaal 3,2 procent minder omzet behaald dan in de voorgaande periode. De toeleverancier aan de chipindustrie heeft te maken met moeilijke marktomstandigheden en rekende daardoor zelf op een daling van de omzet met 10 procent.

De beter dan verwachte prestaties geven het bedrijf vertrouwen voor de toekomst. "We zijn erg opgetogen over de volgende groeicyclus voor de markt gezien de goede prestaties in de moeilijkere periode", zei topman Richard Blickman in een toelichting. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het volgende kwartaal gelijk blijft, met 5 procent speling naar boven en naar beneden.

De opbrengsten kwamen in het derde kwartaal uit op 89,7 miljoen euro tegenover 92,7 miljoen in het tweede kwartaal. De beter dan verwachte omzet was te danken aan toegenomen bestellingen van Chinese onderaannemers voor de elektronicasector. Die breidden hun capaciteit uit als gevolg van de handelsoorlog, die ervoor zorgde dat productie deels werd verplaatst.

De nettowinst steeg met 1,6 procent en kwam uit op 19,6 miljoen euro. De brutomarge zakte tot 55,1 procent. Dat had te maken met hogere verkopen van producten met een kleinere winstmarge. Voor het volgende kwartaal zal de brutomarge uitkomen tussen de 54 procent en 56 procent.