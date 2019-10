Bedrijvigheid industrie Japan sterk gekrompen

Gepubliceerd op | Views: 673 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de Japanse industrie is in oktober het hardst gekrompen in ruim drie jaar tijd. De sector leed onder een vertraging van de wereldwijde economische groei en een orkaan die distributieketens in de war schopte. Daarnaast had een verhoging van belasting op consumptie-artikelen invloed op de sector.

De zogeheten Jibun Bank-inkoopmanagersindex voor de industrie in de derde economie van de wereld gaf voor oktober een stand van 48,5 aan. Dat is het laagste niveau sinds juni 2016. Een cijfer onder de 50 wijst op krimp van de industriële activiteit, daarboven op groei.