Amerikanen kopen duurdere Fords

DEARBORN (AFN/RTR) - Ford Motors heeft het in het derde kwartaal met name op de Amerikaanse markt goed gedaan. Daar kochten consumenten vooral duurdere auto's van het bedrijf, met bovendien een luxere aankleding. In Europa zat de onzekerheid rond de brexit Ford dwars en in China nam de vraag naar de verouderde modellen van de Amerikaanse autobouwer af.

Net als de afgelopen kwartalen haalde Ford in de Verenigde Staten ook nu weer het grootste deel van de omzet uit de populaire pick-ups. Het bedrijf besloot in april om geen sedans meer op de thuismarkt uit te brengen.

De omzet van Ford kwam uit op 37,6 miljard dollar, de nettowinst bedroeg 1 miljard dollar. Het bedrijf liet een doel om de brutowinstmarge uiterlijk in 2020 naar 8 procent te hebben getild, weer vallen. Dat doel was pas in het eerste kwartaal gesteld, maar is volgens Ford door de stijgende kosten, onzekerheid voor de industrie en de tegenvallende omstandigheden in Europa en Azië niet meer haalbaar.