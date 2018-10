Dow en S&P 500 spelen jaarwinst kwijt

De dump van de aandelen heeft één reden, dat zijn gewoon shortende hedgefunds die in samenwerking met andere partijen de boel naar beneden trekken. Dit dumpen kan nog wel even doorgaan, want hier verdienen de hedgefunds en partijen zoals de Goldman Sachs van de wereld flink aan.



Dat de rente omhoog ging was al maanden bekend, de handelsoorlog tussen de VS en China ook. De resultaten van de meerderheid van de bedrijven in de VS zijn gewoon goed op dit moment, de verwachtingen volgend jaar zijn rond de 10% winst. Dat is minder dan dit jaar maar dat kwam door de belastingmaatregelen. De gemiddelde winst in de VS is rond de 6%, dan is de 10% volgend jaar gewoon goed.



Om de boel te keren moeten de volgende dingen gedaan worden.



- Fed moet rente minder snel verhogen

- Er moet een deal komen tussen de VS en China



Zoals ik wel eerder heb aangegeven dat als je dit soort dumps wil voorkomen het shorten moet worden verboden en de algoritme handel moet worden gestopt/nog meer gereguleerd.



Na de cijfers kunnen de bedrijven weer starten met buyback programma's, dat zal de beurs weer een beetje omhoog sturen. Een feit is dat beleggen niks heeft te maken met beleggen omdat je afhankelijk bent van partijen die koersen op een enorme manier manipuleren.