'Aantal vliegtuigpassagiers groeit door'

Gepubliceerd op | Views: 91

GENÈVE (AFN) - Het aantal vliegtuigpassagiers groeit de komende twintig jaar met gemiddeld 3,5 procent per jaar. Dat voorspelt de internationale luchtvaartassociatie IATA. In totaal verdubbelt het aantal luchtreizigers in die periode tot 8,2 miljard, waarbij het zwaartepunt van de groei in Azië ligt.

Er zijn ook gevaren volgens de IATA. Als overheden beschermende maatregelen nemen, kan dat de luchtvaartgroei beperken. Volgens IATA-topman Alexandre de Juniac is de luchtvaartsector momenteel druk bezig met het terugdringen van CO2-uitstoot en heeft geen enkele andere sector zulke strenge doelstellingen.

De Juniac waarschuwde ook dat er dringend noodafspraken moeten worden gemaakt voor de luchtvaart in geval van een brexit zonder akkoord. Er zou chaos kunnen ontstaan, zo voorziet hij, als er geen noodplan is.