Beige Book wijst op handelsonzekerheden

WASHINGTON (AFN) - De Amerikaanse economie groeit in een bescheiden tot gematigd tempo. Dat kwam woensdag naar voren uit het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve. Daarin werd onder meer krapte op de arbeidsmarkt gesignaleerd. Ook wezen de beleidsbepalers weer naar handelsonzekerheden, die steeds meer impact beginnen te krijgen.

,,Verschillende districten hebben aangegeven dat bedrijven geconfronteerd worden met stijgende materiaalkosten en kosten om producten te verschepen'', aldus de Fed. Er werd met iets fellere bewoordingen gesproken over de krapte op de arbeidsmarkt.

Het huidige Beige Book is opgesteld door de Federal Reserve Bank of Richmond en is gebaseerd op informatie die werd verzameld voor 15 oktober.