NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse staat New York klaagt ExxonMobil aan. Volgens openbaar aanklager Barbara Underwood heeft het Amerikaanse olie- en gasconcern zijn beleggers verkeerd voorgelicht over het risico dat klimaatverandering vormt voor de onderneming.

Volgens Underwood zei ExxonMobil jarenlang rekening te houden met alsmaar strengere regelgeving rond CO2-uitstoot, maar deed het bedrijf uiteindelijk veel minder dan het beloofde. De mogelijke financiële gevolgen voor ExxonMobil waren daardoor veel groter dan beleggers konden weten.

De aanklacht volgt na een onderzoek dat drie jaar duurde.