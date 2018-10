'Shell behandelt Nigeriaans personeel slecht'

Gek dat naar mijn informatie van Shellmensen die daar hebben gewerkt Nigerianen vechten voor een baantje bij de Shell. Dat ze daar 72 uur per week werken, is ook al onzin.



Slaafs overgenomen door AFN. Zeker een GroenLinks redacteur die even politiek correct in de anti Shellcampagne wil meelopen. Staat goed voor zijn vriendjes en vriendinnetjes. Heeft weinig te maken met journalistiek.



Groet, Jonas



PS Dat met die onderaannemers. Het is bekend dat Nigerianen corruptie en uitbuiten van andere Nigerianen gewoon vinden. Er kan dus tussen het uitbestedingsbedrag en wat de werknemers ontvangen een hoop zitten dat helemaal niet in de Shellzaak terecht komt. Daarom had AFN ook dit niet klakkeloos moeten overnemen van een belangenorganisatie.