Gemengde opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend aan de handelssessie begonnen. Beleggers kregen kwartaalupdates van een reeks bedrijven te verwerken, waaronder Dow-fonds Boeing. Op de achtergrond sluimeren toenemende beleggerszorgen, zoals aanhoudende handelsspanningen die wereldwijde economische groei afremmen.

De leidende Dow-Jonesindex steeg na de openingsbel 0,2 procent tot 25.231 punten. De brede S&P 500 verloor daarentegen 0,2 procent tot 2734 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 7408 punten.

Boeing ging in de eerste minuten 2,7 procent omhoog. Het luchtvaartconcern presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht, geholpen door de aanhoudende vraag naar vliegtuigen. De onderneming ziet daarin aanleiding zijn vooruitzichten voor de rest van het jaar naar boven bij te stellen.

AT&T

AT&T verloor 4,4 procent. Het kabel- en telecombedrijf zette in het derde kwartaal weliswaar een hogere winst en omzet in de boeken, maar presteerde minder dan kenners hadden verwacht.

Texas Instruments daalde 5,6 procent na teleurstellende omzetcijfers. De chipmaker wijt de dalende vraag, die ook in het vierde kwartaal laag zal blijven, aan de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.