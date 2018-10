'Kwartaalupdates geven Wall Street richting'

Gepubliceerd op | Views: 946

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York laten bij de opening naar verwachting een gemengd beeld zien. Beleggers reageren op positieve kwartaalupdates van een aantal grote beursbedrijven, zoals Boeing. Daartegenover staan sluimerende zorgen over afvlakkende economische groei en internationale spanningen.

Dow-fonds Boeing presteerde het afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht, geholpen door de aanhoudende vraag naar vliegtuigen. Het luchtvaartconcern verhoogt zijn financiële verwachtingen voor heel het jaar. Ook defensieconcern Northrop Grumman kijkt na zijn kwartaalcijfers positiever vooruit.

Andere zwaargewichten openden eveneens de boeken. Telecombedrijf AT&T zag zijn winst en omzet stijgen, maar presteerde minder goed dan kenners hadden verwacht. Pakketbezorger UPS voerde zijn resultaten eveneens op, maar voelt nog altijd druk op zijn winstmarges. Ook onder meer Restaurant Brands, moederbedrijf van Burger King, en Texas Instruments kwamen met kwartaalcijfers.

Microsoft

Nabeurs volgen nog handelsberichten van softwarebedrijf Microsoft, automakers Tesla en Ford en creditcardmaatschappij Visa.

Op de achtergrond drukken geopolitieke zorgen van verschillende aard het optimisme. Zo staat oliemacht Saudi-Arabië onder fikse internationale druk na de dood van journalist Kashoggi. Ook de begrotingsruzie tussen de Europese Unie en Italië tast het beleggersvertrouwen aan.

Dow Jones

Tot slot zijn er zorgen dat de economische groei wereldwijd een tandje terugschakelt, als gevolg van de handelsoorlog onder de Amerikaanse president Donald Trump en malaise in opkomende markten. Tegenvallende kwartaalresultaten van enkele Amerikaanse industriereuzen, zoals 3M en Caterpillar, droegen eerder deze week bij aan dat pessimisme.

Dinsdag ging Wall Street met minnen de handel uit. De Dow-Jonesindex 0,5 procent lager op 25.191,43 punten. De brede S&P 500 speelde 0,6 procent kwijt tot 2740,69 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 7437,54 punten. De verliezen liepen gedurende de sessie iets terug.