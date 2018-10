Stedin haalt financieel topman bij Arcadis

Gepubliceerd op | Views: 312

ROTTERDAM (AFN) - Energiebedrijf Stedin heeft een nieuwe financieel topman gevonden. Danny Benima komt per 1 januari over van ingenieurs- en adviesbureau Arcadis, waar hij nu financieel eindverantwoordelijke is voor de regio Zuid-Europa.

Benima volgt Gerard Vesseur op die in de loop van 2019 met pensioen gaat. Vesseur was 20 jaar in dienst bij Stedin en Eneco.