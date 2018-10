"Europese beurzen veren wat op"

quote: Hermando schreef op 24 okt 2018 om 12:15:



"..Een groeivertraging van de industrie in de eurozone drukte op het sentiment..".



Willens en wetens weten ze hoe dit komt.



En wat doen we als leiders van de wereld ???



Hier in Europa op hun reet zitten .Herziening van begroting in Italie over drie weken zal geen verandering brengen .Alles op zijn beloop laten zonder ingrepen en hopen dat het wel in orde zal komen is dodelijk voor de Euro in zijn bestaan .