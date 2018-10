'KPN verrast positief met consumententak'

Gepubliceerd op | Views: 1.765

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf KPN heeft bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers positief verrast met de zijn tak voor consumenten. Daar daalde het aantal klanten voor mobiele telefonie minder dan verwacht, schrijft KBC Securities in een analistenrapport.

Aan de omzetdaling bij KPN is nog geen einde gekomen, zo bleek woensdag uit de kwartaalupdate. De opbrengsten daalden 0,9 procent tot een kleine 1,4 miljard euro. Ook het bedrijfsresultaat en de nettowinst vielen lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens KBC wijken de resultaten van KPN in Nederland over de gehele linie amper af van de verwachtingen. De Belgische bank wijst er verder op dat de het aantal zakelijke klanten afneemt, maar dat de waarde van de klanten die blijven wel verbetert. De bank handhaaft zijn hold-advies en koersdoel van 2,75 euro.

Jefferies (underperform) noemt de resultaten in de lijn der verwachtingen. Goldman Sachs (neutral) stipt aan dat er nog weinig duidelijk is over de ingrepen waarmee KPN zijn winstgevendheid wil verhogen. De zakenbank verwacht meer updates over kostenbesparingen en de zakelijke tak op de investeerdersdag van het telecombedrijf.

KPN stond omstreeks 09.50 uur bijna 2 procent hoger op 2,38 euro.