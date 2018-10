Bedrijvigheid Duitse industrie zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 54 | Onderwerpen: Duitsland

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de Duitse industrie is in oktober afgezwakt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit.

De betreffende inkoopmanagersindex ging van 53,7 naar 52,3. De consensus van economen lag op 53,4. Een waarde boven de 50 duidt op groei, eronder is er sprake van krimp. Voor de Duitse dienstensector werd een niveau gemeld van 53,6, tegen 55,9 een maand eerder. Hier was in doorsnee op een stand van 55,5 gerekend

De groei van de industrie in Frankrijk zwakte deze maand ook wat af. De Franse dienstensector trok daarentegen aan. De samengestelde inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid van de Franse industrie en dienstensector weerspiegelt, kwam uit op een stand van 54,3, tegen 54 een maand eerder. Economen hadden door de bank genomen gerekend op een stand van 53,9.