'Cijfers Heineken saai maar bevredigend'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Heineken is met cijfers op de proppen gekomen die ietwat aan de saaie kant waren. Maar dat is eigenlijk wel goed nieuws omdat Heineken het tweede kwartaal nog met tegenvallende resultaten kwam, vooral op het gebied van toekomstige marges. Dat de brouwer vasthoudt aan zijn doelstellingen voor het hele jaar is verder een welkome opluchting. Dat schrijven RBC-analisten in een rapport over de brouwer.

Vooral in Brazilië en Mexico waren de prestaties van Heineken sterk, zo benadrukt RBC. Daarbovenop meldde Heineken een beter dan verwachte groei in Noord- en Zuid-Amerika. Met name in Indonesië was volgens RBC sprake van stevige concurrentie voor Heineken. In Europa bleven volgens de kenners de bierverkopen ondanks het warme zomerweer wat achter bij de verwachtingen. In Spanje en Polen was zelfs sprake van een gedaalde volumes.

Volgens KBC Securities presteerde Heineken qua volumes in doorsnee iets beter dan voorzien. De Belgen wijzen op de minder dan verwacht bijdrage van het eerder overgenomen Kirin Brasil op de resultaten van de brouwer. Dit verbeteren kost tijd, zo schrijft KBC. Verder wijst de bank op de mogelijke risico's van prijsstijgingen voor grondstoffen en valutaschommelingen.

KBC handhaafde zijn advies accumulate met een koersdoel van 95 euro. RBC hanteert een advies outperform met een koersdoel van 90 euro. Het aandeel Heineken noteerde woensdag omstreeks 09.25 uur 1,6 procent lager op 77,14 euro.