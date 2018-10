'Miljardenovername in olie-industrie op til'

Gepubliceerd op | Views: 1.729 | Onderwerpen: energie

MIDLAND (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse Endeavor Energy Resources verkent de mogelijkheden van een verkoop. Daarbij zou de totale waarde van het bedrijf worden geschat op 10 miljard dollar, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Endeavor Energy haalt olie uit het Permbekken in het westen van Texas. Dit is een van de belangrijkste Amerikaanse gebieden voor de winning van schalie-olie en -gas, dat in tegenstelling tot conventionele olie vastzit in gesteente. Oliebedrijven halen deze voorraden uit de bodem door met hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te spuiten, een methode die bekendstaat als fracking.

Nadat de prijzen voor ruwe olie in 2014 onderuit waren gegaan, verwierf Endeavor Energy met behulp van geldschieters en partners een groot aantal concessies in het Permbekken. Op dit moment bezit Endeavor Energy de kostbaarste grondrechten ter wereld.

Aanvankelijk wilde de onderneming naar de beurs. Die plannen kwamen op een lager pitje te staan, omdat beleggers minder happig zijn geworden op bedrijven in fossiele energiebronnen. Volgens ingewijden is een beursgang nog niet helemaal uitgesloten. Daarnaast wordt gedacht aan de verkoop van een deel van het bedrijf.