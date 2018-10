'Eigenaars Tetra Pak kopen zich in bij IFF'

Gepubliceerd op | Views: 441

LUND (AFN) - De steenrijke familie achter verpakkingsgigant Tetra Pak heeft zich stilletjes ingekocht bij parfumreus International Flavors & Fragrances (IFF). De eigenaars hebben via een stichting een belang van bijna 20 procent opgebouwd in de op een na grootste maker van luchtjes en smaakstoffen ter wereld, zo meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Kirsten, Finn and Jörn Rausing, die Tetra van hun opa erfden en op die manier miljardair werden, hebben de afgelopen twee jaar aandelen ingekocht van IFF en andere bedrijven via hun stichting Haldor. Die maakte vervolgens gebruik van een maatschappij in Singapore. Het belang in IFF is ruim 2,2 miljard euro waard. De Rausings zouden geen plannen hebben met IFF en het bedrijf slechts als veilige bestemming voor hun geld zien.

De personen achter het Singaporese Winder Investments, en daarmee de identiteit van de grootste aandeelhouders van IFF, was het afgelopen jaar een mysterie voor volgers van het bedrijf. De oprichter van Tetra Pak, dat inmiddels onderdeel is van Tetra Laval, staat bekend als uitvinder van het melkpak. Hij bedacht een kartonnen verpakking die waterdicht was.