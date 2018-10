ICT Group schroeft omzet verder op

Gepubliceerd op | Views: 577

BARENDRECHT (AFN) - ICT Group heeft in het derde kwartaal meer winst weten te behalen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De beursgenoteerde automatiseerder is verder optimistisch gestemd over de toekomst, zo blijkt uit een handelsupdate.

De opbrengsten gingen van 25,8 miljoen naar 31,8 miljoen euro. Dat was grotendeels te danken aan overnames, maar ook op eigen kracht was er sprake van een omzetgroei van 3 procent. In september werden de resterende aandelen in ICT Mobile overgenomen van het management van ICT. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 24 procent naar 3,1 miljoen euro.

Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een onderliggend bedrijfsresultaat van 13 miljoen tot 14 miljoen euro.