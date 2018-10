Omzet Texas Instruments stelt teleur

Gepubliceerd op | Views: 26

DALLAS (AFN) - Het Amerikaanse chipconcern Texas Instruments heeft in het derde kwartaal de omzet zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. Wel kwamen de opbrengsten lager uit dan kenners in doorsnee hadden verwacht. Ook de prognose voor het vierde kwartaal viel tegen, het aandeel ging in de Amerikaanse nabeurshandel omlaag.

Texas Instruments zette een omzet van 4,26 miljard dollar in de boeken. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar, maar minder dan de 4,3 miljard dollar die in doorsnee was voorzien. Voor het huidige kwartaal rekent het concern op een winst in een bandbreedte van 1,14 dollar en 1,34 dollar per aandeel en een omzet tussen de 3,6 miljard en 3,9 miljard dollar. Hier rekenden analisten op een winst per aandeel van 1,38 dollar en een omzet van 4 miljard dollar.

De winst per aandeel in het derde kwartaal bedroeg overigens 1,58 dollar, wat meer is dan was voorzien. Volgens Texas Instruments is er sprake van een afnemende vraag, omdat klanten mogelijk de verdere ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China afwachten. Dat is een reden dat de productie bij Texas Instruments wordt verkleind, om te grote voorraden te voorkomen. Het bedrijf benadrukt niet te snijden in de budgetten voor onderzoek en ontwikkeling.