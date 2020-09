VVD vraagt om opheffen beursnotering Bever Holding

Gepubliceerd op | Views: 1.690

WASSENAAR (AFN) - Ligt het aan de VVD, dan verdwijnt vastgoedfonds Bever Holding van de beurs. Volgens de politieke partij maakt het bedrijf zich schuldig aan chantagepraktijken. Het fonds zou bewust monumenten laten verkrotten omwille van grondposities, zo benadrukt de VVD in Kamervragen.

Aanleiding voor de vragen is een eerdere reportage in het Financieele Dagblad waarin kritische kanttekeningen werden gezet bij het bedrijfsmodel van Bever. In het artikel wordt gemeld dat Bever bewust panden zou verwaarlozen zodat gemeenten grotere bedragen op tafel leggen voor de 'redding' van een pand.

De VVD wil weten of het mogelijk is om vennootschappen van de beurs te weren als hun activiteiten "rechtstreeks ingaan tegen elk maatschappelijk belang". Ook zouden ministers bij dit soort praktijken moeten ingrijpen.

Volgens het FD is ook de VVD Wassenaar het beu. Fractievoorzitter Laurens van Doeveren stuurde donderdag een brandbrief over Bever Holding aan Euronext-baas Simone Huis in 't Veld. Bever wilde tegenover de krant niet te kunnen reageren op dit moment.

Bever werd door Euronext eerder op het strafbankje gezet omdat het bedrijf nog steeds op zoek is naar een accountant voor de controle van de jaarrekening over 2019.