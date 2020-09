Wall Street op winst door hoop op extra stimulus

Gepubliceerd op | Views: 871

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie hoger. Een eerder verlies werd goedgemaakt na opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Die wil onderhandelingen over overheidshulp om de economie aan te jagen graag hervatten. Beleggers regeerden verder ook op tegenvallende cijfers over uitkeringsaanvragen.

De leidende Dow-Jonesindex stond tegen 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,1 procent hoger op 27.052 punten. De S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3271 punten. Techgraadmeter Nasdaq dikte 1,2 procent aan tot 10.7597 punten. Met name techbedrijven en winkelbedrijven stonden bij de winnaars.

Volgens Mnuchin is een nieuw steunpakket nog altijd nodig. Onderhandelingen over een nieuw omvangrijk pakket leidden vooralsnog tot niets. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, sprak ook de hoop op een nieuwe ronde onderhandelingen uit.

Jerome Powell, baas van centralebankenkoepel Federal Reserve herhaalde zijn eerdere boodschap. Hij noemde het waarschijnlijk dat nieuwe steun noodzakelijk is. Zijn collega-bestuurder James Bullard van de centrale bank van St. Louis verwacht dat de Amerikaanse economie tegen het einde van het jaar goeddeels hersteld zal zijn. Kenners van Goldman Sachs sneden evenwel in hun groeiprognoses voor het slotkwartaal van 2020.

Maker van elektrische voertuigen Nikola maakte een eerder verlies van 20 procent grotendeels goed. Het aandeel stond nog wel 6 procent lager. Beleggingsadviseur Wedbush kwam met een adviesverlaging voor Nikola. Beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon onlangs een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf. Oprichter Trevor Milton trad eerder al terug als voorzitter bij Nikola.

Tesla maakte een eerder verlies in zijn geheel goed en noteerde bijna 4 procent hoger. De teleurstelling bij beleggers door de opmerkingen van topman Elon Musk dat de productie van nieuwe goedkopere accu's en van de betaalbare auto nog enkele jaren op zich laat wachten, werd door beleggers terzijde geschoven.

Spotify verloor 2,4 procent. Daniel Ek, mede-oprichter van de muziekstreamingdienst, wil 1 miljard euro van zijn eigen vermogen steken in start-ups.

De euro was 1,1676 dollar waard, tegenover 1,1658 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 40,16 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 41,83 dollar per vat.