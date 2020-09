Spotify-oprichter heeft miljard euro klaarliggen voor start-ups

Slimme jongen die Ek, had nog slimmer kunnen zijn als ie Spotify pas in 2020 naar de beurs had gebracht. Een bedrijf dat structureel verlies draait en ook nooit winst gaat maken (kijk maar hoe weinig animo er is voor adverteren op Spotify, hoge kosten, en het feit dat mensen echt niet meer dan een of twee tientjes per maand voor muziek gaan betalen). Dat zijn precies de bedrijven waar de hoop-beleggers anno 2020 graag 200x de jaaromzet voor neertellen.