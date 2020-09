'Maaltijdbezorger Deliveroo onderzoekt beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 104

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo zou werken aan een beursgang. Dat melden ingewijden aan Bloomberg. Het bedrijf zou in gesprek zijn met adviseurs waarbij mogelijk volgend jaar een notering op de beurs volgt. Deliveroo weigerde commentaar te geven.

Deliveroo werd in 2013 opgericht en bezorgt in Nederland net als ThuisBezorgd en UberEats maaltijden. In 2017 werd de waarde van het bedrijf geschat op meer dan 2 miljard dollar. Sinds augustus heeft Amazon een groot belang in het bedrijf, nadat het 575 miljoen dollar investeerde.