'Wall Street gaat in het rood openen'

Gepubliceerd op | Views: 871

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag met verliezen te gaan beginnen, na de duidelijke koersdalingen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven voorzichtig door zorgen over het economisch herstel van de coronacrisis en het stijgende aantal nieuwe besmettingen met het virus. Verder worden tegenvallende cijfers verwerkt over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.

Vorige week hebben nog eens 870.000 Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Het cijfer van een week eerder werd opwaarts bijgesteld tot 866.000. Economen rekenden in doorsnee juist op een daling naar 840.000 nieuwe aanvragen.

Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de VS een beroep gedaan op het sociale vangnet. Dat er wekelijks nog honderdduizenden Amerikanen bij de overheid aankloppen voor een uitkering, is te verklaren door de grote reorganisaties van bedrijven die last hebben van de crisis.

De maker van elektrische voertuigen Nikola lijkt opnieuw flink weg te gaan zakken, na de zware klappen eerder deze week. Beleggingsadviseur Wedbush kwam met een adviesverlaging voor Nikola. Beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon onlangs een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf en oprichter Trevor Milton is teruggetreden als voorzitter bij Nikola.

Ook Tesla staat in het rood voor aanvang, waarmee de verliesreeks wordt doorgezet. De teleurstelling bij beleggers door de opmerkingen van topman Elon Musk dat de productie van nieuwe goedkopere accu's en van de betaalbare auto nog enkele jaren op zich laat wachten blijft het sentiment domineren rond Tesla.

De uitbater van casino's en paardenraces Penn National Gaming gaat eveneens in de min openen. Het bedrijf kondigde aan 14 miljoen nieuwe aandelen uit te gaan geven.

Wall Street eindigde woensdag behoorlijk in het rood, waarbij het sentiment werd gedrukt door de roep om meer stimuleringsmaatregelen door vertegenwoordigers van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. De Dow-Jonesindex verloor 1,9 procent tot 26.763,13 punten. De brede S&P 500 sloot 2,4 procent lager op 3236,92 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 3 procent in tot 10.632,99 punten.