Wekelijkse uitkeringsaanvragen VS lopen op

quote: Sjonnie2 schreef op 24 september 2020 14:57:

De Amerikaanse futures gaan alweer aardig richting dieprood op deze cijfers, de dagelijkse glijvlucht van de AEX is ook alweer ingezet zie ik.

Vandaag zullen we weer dieprood sluiten, het begint al bijna te wennen, zucht........



AEX sluiten in dieprood? Welnee joh. Gewoon in het rood. Dieprood is heel wat anders.