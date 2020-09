Banken lenen nog eens 174 miljard bij crisisloket ECB

quote: Beursplein 5 schreef op 24 september 2020 12:50:

Dit is ongewenste subsidie voor banken.

Dus ongewenste staatssteun.



Blijkbaar moet het via banken.En of de banken hier uiteindelijk geld aan verdienen??Het alternatief is dat de banken compleet op de rem gaan en niets meer uitlenen aangezien alles zo onzeker is.Kies maar....Ongewenst??, ik vind het ongewenst dat de banken zo voor het karretje te spannen om zaken te doen die ze anders niet zouden doen.Wat is 1% vergoeding op een compleet bedrag als meer dan 1% van het bedrag niet wordt terug betaald door personen en bedrijven die in de problemen komen....Dan maak je als bank ook verlies.Als het vervolgens om leningen gaat in het programma waar de overheid ook nog eens 90% garant voor staat dan begin het interessant te worden.Dan verlies je als bank pas bij 10% afschrijven en laten we vooral voor iedereen hopen dat het zo erg niet meer wordt.Die 1% is een fooi voor iets wat de ECB dus niet zelf kan en mag en dan ook nog vanuit de ECB bedreigd worden met sancties en extra maatregelen als de banken iets geven aan hun echt rechtmatige eigenaren....Opnieuw een voorbeeld van hoe krom alles in elkaar zit.