Banken lenen nog eens 174 miljard bij crisisloket ECB

Gepubliceerd op | Onderwerpen: banken

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Banken in de eurozone hebben voor nog eens 174,5 miljard euro aan zeer goedkoop geld geleend bij de Europese Centrale Bank (ECB). Het gaat om leningen die in het kader van een speciaal crisisprogramma worden verstrekt. Dit moet ervoor zorgen dat banken ondanks de coronapandemie voldoende krediet in de economie pompen.

De leningen, die via het zogeheten TLTRO-programma worden verstrekt, zijn voor banken erg gunstig geprijsd. Onder bepaalde voorwaarden hanteert de ECB een negatieve rente van 1 procent, wat betekent dat banken geld toe krijgen op het krediet.

Het bedrag dat de ECB bij deze tweede tranche uitleent, ligt veel lager dan bij de eerste ronde in juni. Toen leenden banken in totaal 1300 miljard euro via het crisisloket. Het is de bedoeling dat banken het geld gebruiken om aan de 'reële economie' uit te lenen, dus aan gezinnen of bedrijven.

Voor de tweede ronde meldden zich 388 banken. Dat is minder dan de 742 banken die in juni intekenden voor de TLTRO-leningen.