'Mogelijk boete voor ING door FinCEN-files'

Inderdaad oude meldingen.



Dat criminelen slim misbruik maken van het systeem kun je niet allemaal bij de banken in de schoenen schuiven.



Dan kun je overheid ook aansprakelijk stellen voor niet handhaven en dus justitie helemaal dat ze dat niet gezien hebben.



Nee daarom zijn er ook al die maatregelen genomen de afgelopen jaren zodat de banken elk jaar belachelijke bedragen moeten betalen om iets wat van justitie niet mag tegen te gaan op straffe van boetes.



4000 van de 52000 rennen al rond om alleen al al die sorus te proberen tegen te gaan.



Stel je voor dat je bij justitie 4000 mensen ging inschakelen voor een afdeling waar dan alle transacties van alle banken die Nederland hebben als hoofdkantoor naar toe zouden gaan en dan mogen die het zich uitzoeken of hier iets aan de hand is of niet.



En dat als er dan toch iets daar doorheen gaat dat dan justitie aansprakelijk wordt gehouden omdat ze het niet gezien hebben...



Als het willens en wetens is dan moet je de persoon die daar toen aansprakelijk voor was aanpakken en niet de huidige aandeelhouders voor gaan straffen.



Maar de poppetjes aanpakken wat tenminste er ook echt voor zorgt dat er intern iets aan gedaan wordt om het te voorkomen dat gebeurt nooit en al helemaal niet bij de superoplichters in Amerika bij Goldman Sachs en jp morgan en dergelijke die alles afkopen en nooit vervolgd worden.



Lekker makkelijk crimineel zijn als je wel de bonussen krijgt maar niet de boetes hoeft te betalen want die worden ook door de aandeelhouder betaald net als de bonussen.



Wat is dan de insentive om er mee op te houden? Of om het zoveel mogelijk te voorkomen.



Pak de poppetjes maar aan.... ow wacht... dan heb je dadelijk gerrit zalm te pakken die na mooi netwerken in zijn politieke carriere tijd daar een lekker baantje heeft gehad.

Dat is weer niet handig voor de huidige politici die natuurlijk ook aan het uitkijken zijn naar een zakkenvullend baantje na hun politieke carriere.



Ik denk dus niet dat zoiets er door komt.



Pak gewoon die criminelen aan en laat het aan justitie over, vraag gewoon alle transacties op om die door een systeem van justitie heen te jagen en dan kijken hun maar of ze zo slim zijn om weer nieuwe manieren van witwassen meteen te constateren en tegen te gaan.



Alle beurstransacties worden tegenwoordig ook door de ECB heen gejaagd ter controle op van alles en nog wat om maar tegen te gaan dat handelaren dingen doen die niet mogen waarom zou dat met alle bank transacties ook niet kunnen.



Een mega duur project natuurlijk bij de ECB waardoor alle fees vanwege de ECB ook enorm door het dak zijn gegaan maar wel weer mat meer mooie banen voor het old boys network die dat allemaal kunnen gaan managen en er over kunnen praten.



Komen dadelijk natuurlijk weer die amerikanen die weer boetes gaan uitdelen omdat er iets is gebeurt tussen iets waar de Amerikanen de boel weer lopen te chanteren zoals China, Iran, Rusland etc etc...



En zelf doen ze natuurlijk nooit wat fout.



En waar gaat al dat boete geld naartoe..., die miljarden verdwijnen ook altijd maar weer ergens...



Het gaat om transacties die nota bene door de banken zelf bij een toezichthouder zijn gemeld, in Amerika nog wel, en dan jaren later als de koers van banken al gedecimeerd zijn op een hele slechte beurs wordt dat bericht toevallig gelekt....



En nu elke dag weer een nieuwe bericht van weer een andere partij die weer over het zelfde begint, misschien dit en mogelijk dat etc etc, herhaal het maar 30 keer en genoeg mensen gaan het ook geloven.



Prop ondertussen nog een paar triljard in het financiele systeem waar je de private banken voor je kar spant om alles te regelen terwijl je ze met je complete onkunde aan ecb beleid al redelijk om zeep aan het helpen bent dan kunnen daar tegenover nieuwe hype zaken als tiktok makkelijk 60 miljard waard zijn en als we nog even wachten 200 miljard natuurlijk en Nikola wat nog helemaal niks presteert behalve een paar leuke presentaties en een hoop beloftes is dan tussendoor ook zonder omzet 80 miljard waard op de beurs, gelukkig inmiddels nog maar 20 miljard wat nog belachelijk veel is en dan is er ook genoeg geld zodat lucht zoals Uber andere lucht zoals een maaltijd bezorger kan overnemen voor belachelijke bedragen om het vooral maar blijven te doen voorkomen dat het allemaal zoveel geld waard is terwijl helemaal niets daar ook maar winst maakt of ook maar uitzicht heeft op winst.



Het systeem is zo krom en ziek als maar kan.