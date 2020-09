Corbion en Total gaan Franse fabriek voor PLA-bioplastic bouwen

Gepubliceerd op | Views: 487 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemieconcern Corbion en olie- en gasbedrijf Total zijn van plan om via hun samenwerkingsverband Total Corbion PLA een nieuwe PLA-bioplastics fabriek te bouwen in Frankrijk. Daarmee is een investering gemoeid van circa 200 miljoen euro.

PLA staat voor polymelkzuur. Met een capaciteit van naar verwachting 100.000 ton per jaar is de fabriek de eerste PLA-productiefaciliteit op wereldschaal in Europa. De geplande locatie van de nieuwe fabriek is het Franse Grandpuits en de faciliteit zal naar verwachting in 2024 operationeel zijn.

Corbion blijft de leverancier van melkzuur ten behoeve van de joint venture Total Corbion PLA. Eerder dit jaar kondigde Corbion aan dat het samenwerkingsverband een nieuwe melkzuurfabriek zal gaan bouwen in Thailand. Die wordt naar verwachting in 2023 in gebruik genomen.