Vertrouwen Duitse ondernemers gestegen

Gepubliceerd op | Views: 327 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN/RTR) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is deze maand gestegen. Dat maakte het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo bekend.

De vertrouwensindex van Ifo kwam voor september uit op 93,4, tegen een score van 92,5 in augustus. Economen hadden in doorsnee gerekend op een toename tot 93,8.

Het is de vijfde maand op rij dat het Duitse ondernemersvertrouwen stijgt. In april zakte de graadmeter nog naar het laagste niveau ooit gemeten vanwege de coronacrisis.

"De Duitse economie stabiliseert, ondanks het stijgende aantal coronabesmettingen", stelt Ifo-president Clemens Fuest. Volgens hem zijn bedrijven positiever gestemd over de huidige omstandigheden dan een maand geleden. Het gaat dan vooral om bedrijven in de Duitse industrie, want in de dienstensector is de stemming wat verslechterd door de opleving van corona.