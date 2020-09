'Openingsverlies voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 267

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag naar verwachting met verlies openen. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te beginnen. De stemming wordt gedrukt door de forse koersverliezen op Wall Street, waar de grote Amerikaanse technologiebedrijven na het kortstondige herstel opnieuw in de uitverkoop gingen. Verder houden beleggers de stijging van het aantal coronagevallen in Europa in de gaten.

Op het Damrak blijft ING in het nieuws staan. Volgens de Belgische krant De Tijd waren ook bij de Belgische tak van ING de antiwitwascontroles niet helemaal op orde. Uit een onderzoek van de Nationale Bank van België zou onder meer blijken dat ING België onvoldoende waakzaam was met het aanbieden van diensten als 'correspondentbank'. Met die dienst regelt de bank in opdracht van buitenlandse banken onder meer transacties in dollars of verzorgt het internationale overschrijvingen.

Shell liet weten een verkoop van zijn belang in het gasproject Malampaya in de Filipijnen te overwegen. Het olie- en gasconcern zegt de opties voor het belang te bekijken, waaronder een desinvestering. Daarmee reageerde het bedrijf op berichten in de Filipijnse media over een mogelijke verkoop. Shell bezit een belang van 45 procent in het project waarbij stroom wordt opgewekt met behulp van gas uit het Malampaya-veld voor de kust van de Filipijnen.

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,9 procent tot 545,68 punten. De MidKap verloor daarentegen 0,7 procent tot 792,48 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,2 procent. Wall Street deed een flinke stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent in de min op 26.763,13 punten. De S&P 500 zakte 2,4 procent en techgraadmeter Nasdaq leverde 3 procent in.

De euro was 1,1656 dollar waard, tegenover 1,1672 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 39,68 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 41,58 dollar per vat.